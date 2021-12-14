Свыше 24 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

В Московской области в ночь на 14 декабря очистили от снега и обработали противогололедными материалами свыше 24 тыс. км дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В работах по очистке снега было задействовано более 2 тыс. единиц техники, включая 730 комбинированных дорожных машин, а также свыше 2,5 тыс. рабочих, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы регионального минтранса Алексея Гержика, в области продолжаются очистка и обработка дорог противогололедными материалами, проводится второй цикл работ.

После окончания снегопада в приоритете вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и дороги с высокой интенсивностью движения. Проезжая часть очищается в течение пяти часов на высокоинтенсивных дорогах, на дорогах с низкой интенсивностью движения — за 12 часов после снегопада. Посадочные площадки и заездные карманы очищают в течение шести часов, на очистку тротуаров и остановок общественного транспорта дается не более суток после окончания снегопада. На тротуарах и посадочных площадках допускается наличие уплотненного снега толщиной не более 6 см.

В связи с метеорологическими условиями дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Как отмечает РИАМО, автомобилистов попросили соблюдать ПДД и осторожность на дорогах. К вечеру похолодает до –4 градусов. Может образоваться гололедица, сообщает телеканал «360».

По возможности водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не парковать машины на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.

Пешеходов призвали быть внимательными и пересекать проезжую часть и железнодорожные пути только по специализированным переходам.

Ранее, 14 декабря, в пресс-службе министерства благоустройства Московской области сообщили, что на уборку снега вышли 16 тыс. дворников. Местами прирост снежного покрова составил до 5 см. К очистке региона от снега привлечено 1382 машины.