Мастера по установке городка в Эжве пожаловались на качество льда

В Эжвинском районе Сыктывкара идет оформление новогоднего городка. Работы выполняют мастера под руководством Василия Адамчука. Он стал победителем аукциона по художественному оформлению новогоднего городка в рамках организации и проведения новогодних и рождественских праздников.

ИА «Комиинформ» уточняет, что стоимость строительства городка в Эжве составляет 410 тыс. рублей.

По словам Адамчука, в этом году лед среднего качества и мутный, в нем большой слой шуги, а сам он по сравнению с прошлогодним тоньше на 10 см. Впрочем, мастер утверждает, что уже имеет большой опыт в этом деле и готов к любым неожиданностям.

Сейчас ледяные блоки склеиваются и подгоняются. Параллельно в тело льда монтируются светильники. На днях установят фигуры снеговиков и животных и начнут резать рельеф.

2022 год объявлен в России Годом народного искусства. Тема новогодней площади в Эжве — народное искусство Коми. Концепция основана на узнаваемых образах национальной культуры, самобытного народного искусства.

Каждая конструкция будет снабжена табличкой с QR-кодом и электронной ссылкой. Площадь оформят декоративными элементами традиционной росписи народа коми. На ней обустроят несколько зон активностей — для хороводов, игр, квестов вокруг главной ели. Построят лабиринт из снега и льда, горки, игровые комплексы.