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В ГИБДД назвали одну из основных причин ДТП

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Российская Госавтоинспекция 14 декабря назвала одну из основных причин ДТП.

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД, очень часто аварии происходят из-за несоблюдения водителями дистанции.

В Правилах дорожного движения сказано, что необходимо соблюдать безопасную дистанцию во избежание столкновения, но при этом не указано, какой эта дистанция должна быть.

«Как это ни странно, но дистанция измеряется ни в метрах, а в секундах. На скорости 60 км/ч безопасность обеспечивают три секунды», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД рассказали, что для того, чтобы рассчитать дистанцию в три секунды, нужно выбрать ориентир на обочине: дорожный знак, фонарный столб или дерево. Когда впереди идущий автомобиль поравняется с ориентиром, нужно начать отсчет трех четырехзначных чисел. Например, «1214», «1215», «1216». В момент, когда начнете произносить «1216», ваш автомобиль должен будет поравняться с выбранным ориентиром. Если получилось, то именно это и есть минимально безопасная дистанция.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.

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