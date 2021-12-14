Центральную городскую библиотеку модернизируют в Астрахани

В Астрахани началась модернизация центральной городской библиотеки. В учреждении обновят книжный фонд и выполнят ремонт.

Центральная городская библиотека стала одним из победителей федерального конкурса по созданию модельных муниципальных библиотек. Учреждение получило возможность обновить помещения. Согласно дизайн-проекту, в библиотеке предусмотрено комфортное зонирование с помощью перегородок, многофункциональная мебель и оснащенный современным оборудованием медиацентр. Также будут покрашены стены и заменено напольное покрытие. Об этом пишет «Астрахань 24».

В учреждении ведется подготовка к ремонту. Сотрудники упаковывают книги, освобождают помещения и вывозят технику.

Открытие библиотеки запланировано на сентябрь 2022 года.