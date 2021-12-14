Опрос показал отношение россиян к украинцам

Большинство опрошенных социологами россиян относятся к украинскому народу как в братскому. Это следует из опроса ВЦИОМа, опубликованного во вторник, 14 декабря.

Так, 52% респондентов назвали украинцев братским народом, при этом среди граждан старшего возраста такой вариант ответа выбирали чаще — 57–62%.

Нейтрально к украинцам относится 31% опрошенных (42–62% среди молодых).

«Только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам», — резюмировали социологи.

Как братскую страну Украину рассматривают 29% россиян, а как страну-соседа — 26%.

«По 12% считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России», — отметили во ВЦИОМе.

Стратегическим партнером назвали Киев 4% опрошенных, 1% счел Украину конкурентом.

При этом отмечается, что с 2019 года мнение по этим вопросам у россиян кардинально не изменились.

«Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время на Украине (23–42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% не следят (51–69% среди молодежи)», — заключили во ВЦИОМе.

В 2018 году интерес россиян к политическим событиям на Украине также оставался высоким. Тогда за ними следили 72% участников опроса ВЦИОМа. 75% граждан россиян были уверены, что госпереворот, произошедший в 2014 году, стал для украинцев негативным событием.