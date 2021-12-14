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МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дом

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МВД РФ подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дома граждан в их отсутствие. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие», — говорится в документе.

Как сообщает портал «МВД Медиа», проект этого приказа в настоящее время проходит предусмотренные законодательством общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей.

Так, полицейские теперь смогут проникать в жилые и иные помещения, на территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Кроме того, сотрудники полиции вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

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