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Рекордный урожай фруктов и ягод собрали в Липецкой области

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Производители вырастили свыше 74 тыс. т плодово-ягодной продукции в 2021 году в Липецкой области. Рост объемов производства связывают с высокими темпами закладки интенсивных садов.

Основная часть урожая приходится на яблоки. В регионе собрали 72,6 тыс. т урожая, что на 36% превосходит результат 2020 года. Сбор ягод увеличился до 1,4 тыс. т, вишни — до 20 т. Об этом сообщает LipetskMedia.

На 1 января общая площадь многолетних садов в Липецкой области составила 6,5 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — 2,3 тыс. га. Свыше 2 тыс. га было заложено в последние восемь лет. За 2021 год производители заложили еще 400 га многолетних насаждений, в основном — садов интенсивного типа.

Развивать садоводство в регионе помогают меры государственной поддержки. Производители могут рассчитывать на субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми. В 2021 году выделено свыше 280 млн рублей.

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