Врач призвал учитывать количество антител при выдаче сертификатов

Врач, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус во вторник, 14 декабря, оценил идею выдачи сертификатов о перенесенном COVID-19 по уровню антител.

О том, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, днем ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания фракции «Единой России».

По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Как подчеркнул Продеус, главной проблемой является вопрос о том, сколько надо иметь антител, чтобы считать, что человек иммунен.

«Человек, имеющий антитела в минимальных количествах, скорее всего, переболел. Но хватит ли его иммунитета, чтобы эффективно защититься от вируса и иметь меньше шансов заболеть, как и люди с более высоким титром антител, мы не знаем. Мы знаем, что, скорее всего, титр антител меньше, чем 200–250 BAU (международные единицы связывающих антител, принятые ВОЗ. — Ред.), например 10–40 BAU, говорит о том, что иммунный ответ есть. Но достаточно ли этого, чтобы иметь защиту от вируса? Скорее нет, чем да», — объяснил эксперт.

2 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что новые сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать в течение года. Ранее выданные документы продлеваются.

Увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года Голикова предложила 24 ноября. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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