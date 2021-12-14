Суд прекратил производство по дорожным штрафам Филиппа Киркорова

Суд прекратил дела против Киркорова о неуплате штрафов за нарушения ПДД. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

«Прекращено 91 производство по штрафам ГИБДД в отношении Киркорова в связи с отсутствием событий административных нарушений», — говорится в решении.

Также в пресс-службе отметили, что протоколы были составлены по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

6 декабря сообщалось, что на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов.

Уточнялось, что артисту грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При этом в тот же день адвокат Александр Добровинский отмечал, что все штрафы, которые были выписаны Филиппу Киркорову, уже уплачены. По его словам, артист был очень удивлен данными об имеющихся штрафах.