В Россию за год не пустили более 900 причастных к терроризму лиц

За минувший год в Россию не допустили 926 человек, причастных к террористической деятельности. Об этом 14 декабря сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Кроме того, в 2021 году в России спецслужбы предотвратили 65 террористических преступлений.

«Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций», — говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

По данным НАК, заблокированы банковские счета около 3 тыс. граждан, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности. В сумме на них находятся более 100 млн рублей.

Спецслужбы РФ выявляют пособников террористов и планирующих теракты в разных регионах РФ. Так, 22 ноября сообщалось, что в Омске правоохранительные органы пресекли деятельность пособника «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

14 декабря сотрудники ФСБ задержали в семи регионах 14 лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма. При обысках у подозреваемых обнаружили средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистскую литературу.