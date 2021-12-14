Программу обучения для сиделок и нянь запустили в Томской области

Программу обучения уходу за детьми и пожилыми людьми включили в топ-10 курсов проекта «Содействие занятости», который проводится для безработных в Томской области. В региональном департаменте труда и занятости считают, что эта программа — один из инструментов, который повысит профессионализм сиделок и нянь, а заодно модернизирует отрасль в целом.

По словам замначальника департамента Анны Гомозовой, как выяснилось, уходовый рынок очень востребовал в Томске. Необходимо большое количество сиделок и бебиситтеров, но у многих нет сертификата о профессиональной подготовке.

Образовательную программу в проекте «Содействие занятости» реализует Томский государственный педагогический университет. Прошедшие курс получат сертификат о профподготовке. В пресс-службе вуза РИА «Томск» сообщили, что в этом году по программе «Оказание уходовых услуг пожилым людям и лицам, нуждающимся в посторонней помощи», прошли обучение 122 человека.

Томский государственный университет с марта является оператором программы «Содействие занятости», входящей в нацпроект «Демография». Она предназначена для россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности.

В 2022 году в Томской области финансирование нацпроектов достигнет 14 млрд рублей. Самым дорогим снова будет проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».