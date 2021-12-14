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Количество парковочных мест в Москве для резидентов выросло в 3,5 раза в 2021 году

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В 2021 году в Москве в 3,5 раза увеличилось количество парковочных мест, предназначенных только для местных жителей. Их число уже достигло 1229, сообщил во вторник, 14 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новые парковочные места появились, например, на Лефортовском, Плетешковском и Петроверигском переулках. Полный список стоянок для резидентов с разбивкой по районам можно посмотреть на сайте «Московского паркинга». Данные парковочные места отмечены специальными дорожными знаками, а автомобилистам без парковочных разрешений запрещено там стоять даже на платной основе.

«Резидентные разрешения дают жителям право бесплатно парковаться на платных парковках своего района. Особенно это актуально для жителей центра Москвы. Однако, иногда даже высокий тариф на парковку не помогает найти свободные места у дома. Поэтому мы выделяем часть парковочных мест адресно для резидентов, где оставлять машину могут только жители района и многодетные семьи с оформленным разрешением», — отметил Ликсутов.

Резидентные парковочные разрешения дают водителям возможность бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Годовая резидентная плата для круглосуточной парковки составляет 3 тыс. рублей.

Право на бесплатную парковку в Москве имеют многодетные семьи и резиденты районов. При этом более 100 тыс. многодетных семей могут парковаться по всему городу, тогда как резиденты (более 85 тыс.) — только в пределах своего района.

Дополнительную информацию о резидентных разрешениях можно узнать на сайте parking.mos.ru или в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.

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