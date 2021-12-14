Турчак исполнит мечты троих детей на «Елке желаний»

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба политической силы.

Политик первым снял с елки шары с желаниями российских детей.

«Он исполнит мечту 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга и 17-летней Ольги Романовской из Псковской области», — отмечается в сообщении.

5 декабря в ходе акции «Елка желаний» народный артист РФ Владимир Машков снял с елки игрушку с желанием мальчика, мечтающего о баяне «Тула-210». По словам актера, до Нового года ребенок получит от него подарок.

В тот же день президент России Владимир Путин также поучаствовал в благотворительной акции. Он узнал, что 14-летний Марк из Московской области мечтает о гитаре, пятилетний Асор из Бурятии хочет побывать в роли пожарного, а 13-летняя Татьяна из Ставропольского Края желает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что исполнит желания детей.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.