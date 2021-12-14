Новые автомобили скорой помощи доставят в шесть районов Амурской области

В шесть районов Приамурья поставят новые кареты скорой помощи: три УАЗа в стандартном, еще три — в северном исполнении. Цена контракта превышает 23 млн рублей. Автомобили пополнят автопарки Архаринской, Мазановской, Михайловской, Бурейской, Ромненской и Серышевской больниц, сообщили в областном правительстве.

«Исходя из численности населения, Серышевскому району полагается два автомобиля скорой помощи, — рассказал и. о. главного врача ГБУЗ ОА «Серышевская больница» Владимир Шпинев. — У нас в автопарке три таких автомобиля. На ходу только один — 2019 года выпуска. Еще одна скорая на гарантийном ремонте в Благовещенске. Третья после ДТП, ее тоже планируем отремонтировать. Новая машина станет большой подмогой, пока старый транспорт на ремонте».

В новых скорых класса В установлены дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, реанимационные комплекты, передает asn24.ru.

Ранее, в декабре, поликлиника № 1 Благовещенска и больница в Архаре (Амурская область) получили новые аппараты УЗИ экспертного класса. Общая стоимость оборудования составила 13 млн рублей. Еще четыре системы ультразвуковой диагностики поступили в больницы региона летом этого года. Аппараты получили Серышевская, Архаринская и Ивановская районные больницы. В 2021–2025 годах по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется закупить 1049 единиц оборудования.

В ноябре в Амурскую область поступили 32 новых автомобиля для больниц и поликлиник. Машины распределили в 14 районов региона.