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Почти 16 тыс. дворников в Подмосковье вышли на уборку снега

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В Московской области почти 16 тыс. дворников вышли с утра на уборку снега. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказали в пресс-службе регионального министерства благоустройства.

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В северной части области осадки уже завершились, на юге и юго-востоке снег продолжает идти. Местами прирост снежного покрова составил до 5 см. Как отмечает телеканал «360», также к очистке региона от снега привлечено 1382 машины.

За сутки на портал «Добродел» от жителей Подмосковья поступило 538 обращений, связанных со снегом и наледью. Больше всего сообщений пришло из Химок (81) и Балашихи (48). Также о необходимости убрать снег сообщали в Ленинском округе, Красногорске и Подольске.

В дежурной службе в круглосуточном режиме следят за транспортной ситуацией. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее.

В связи со снегопадом коммунальные службы минувшей ночью были переведены на усиленный режим работы. Уже расчищено от снега порядка 11 млн кв. м территории. Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, приоритет отдается входным группам в многоквартирных домах, а также лестницам, спускам, тротуарам и подъездам к контейнерным площадкам, пишет РИАМО.

Ранее в этот день жителей Москвы призвали не ездить на личных автомобилях по причине сильного снегопада. Вместо этого москвичей попросили пользоваться услугами общественного транспорта. Как отметили в ЦОДД, это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города.

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