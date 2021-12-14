В Москве выявили менее 2 тыс. случаев коронавируса впервые с 22 сентября

В Москве число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 1976 против 2894 днем ранее и составило 1 989 248 за весь период пандемии. Таким образом, в столице зафиксировали менее 2 тыс. заболевших впервые с 22 сентября. Это следует из опубликованных 14 декабря данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что в относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

При этом суточное количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло на 89 против 84 13 декабря, достигнув 35 471, в то время как количество выздоровевших граждан за сутки стало больше на 3436 и составило 1 819 020 человек. В настоящее время продолжают лечение 134 757 человек.

Ранее во вторник сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 28 343 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число случаев с начала пандемии достигло 10 074 797. Отмечалось, что наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

13 декабря глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент COVID-19 в РФ болеют более 800 тыс. человек.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%. Также она отметила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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