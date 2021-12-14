Официальные лица Австрии не поедут на Олимпиаду-2022

Официальные лица Австрии не приедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине ввиду антиковидных ограничений, а не по причине дипломатического бойкота, который объявили некоторые страны. Об этом заявил во вторник, 14 декабря, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Это не является дипломатическим протестом или бойкотом, причина заключается в том, что ограничения против коронавируса в Китае слишком жесткие», — передает слова канцлера агентство Associated Press.

По словам Нехаммера, из-за вируса не будет возможности лично встретиться с австрийскими спортсменами в Китае, поэтому нет смысла ехать в Пекин.

«Политикам или дипломатам из Австрии нет смысла ехать в Китай, чтобы поговорить со спортсменами по видеосвязи. Лучше я лично встречусь с нашими атлетами в Вене», — сказал он.

При этом канцлер подчеркнул, что выступает против политизации Игр.

Как передает издание, дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

7 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

8 декабря Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, однако министры страны не планируют посещать мероприятие.

8 декабря поддержала дипломатический бойкот и Канада. При этом премьер Джастин Трюдо отметил, что спортсмены канадской сборной ожидают возможности посоревноваться на Олимпиаде и могут рассчитывать на полную поддержку со стороны правительства.

9 декабря Китай выразил протест Канаде из-за решения присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. По мнению властей Китая, Канада и другие западные государства придерживаются менталитета холодной войны и регулярно вмешиваются во внутренние дела других стран под знаменем прав человека. Таким образом замедляется и сдерживается процесс развития других стран, указали представители КНР.