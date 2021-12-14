Алтайцы дважды до Нового года получат «детские» пособия

В Алтайском крае из-за Нового года в декабре дважды выплатят пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на региональное отделение Фонда социального страхования, 6 декабря получателям перечислили выплаты за ноябрь. А за декабрь пособия перечислят в период с 24 по 29 декабря.

Выплата за январь 2022 года ожидается уже по обычному графику, в феврале.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Также Минтруд России готовит новые предложения по индексации пенсий в следующем году по итогам этого года.