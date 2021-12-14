Совещание Путина с членами правительства. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова представит доклад о плане борьбы с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Доклад был подготовлен по поручению президента.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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