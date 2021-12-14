Главную елку Камчатки монтируют на площади Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском начали монтировать главную новогоднюю елку Камчатки. Сначала соберут каркас, а затем начнут крепить на него ветки, установят восьмиконечную звезду, повесят елочные украшения и гирлянды. Высота елки составляет 18 м, ширина основания — порядка 7 м.

На центральной площади продолжается строительство новогоднего городка с деревянными горками, новогодними конструкциями и инсталляциями новогодней тематики. В скором времени там появятся «Лабиринт», скамья «Снеговики», световая конструкция «Лес», «Кубы 2022», снеговики с табличкой «С Новым годом» и шары.

Елки устанавливаются и в микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Первые уже открылись в Долиновке, Чапаевке и Заозерном. Всего в разных районах откроют 16 елок. Город украшают яркие консоли на столбах вдоль дорог, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском сдадут в эксплуатацию позже планируемого срока, в 2024 году. Об этом сообщил гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.