Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили о недостаточной изученности штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
В России предотвратили 65 террористических преступлений в 2021 году
Мир
Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины
Армия
Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
Экономика
Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока – 2»
Мир
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
Армия
Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1400 за 1 тыс. куб. м
Общество
Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового года»
Сюжет:

РФ еще не предоставила всех данных для одобрения «Спутника V» в ВОЗ

Песков: РФ пока не предоставила всех данных для одобрения «Спутника V» в ВОЗ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия пока не предоставила всю необходимую информацию для одобрения российский вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Единство формы: РФ представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов
В начале следующего года вопрос будет решен, полагают в Госдуме

«Там продолжается работа. Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться. Поэтому мы постепенно движемся к этим требованиям [...] и надеемся на положительный результат этой работы», — сказал он журналистам.

Ранее, во вторник, заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что центр ожидает приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в январе.

4 декабря ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные о качестве и безопасности вакцины будут представлены и оценены.

Ранее, 3 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины подтверждены клиническими испытаниями и реальными данными во многих странах мира. Использование «Спутника V» одобрено более чем в 70 государстве, подчеркнул Дмитриев.

В тот же день директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов заявил «Известиям», что в затягивании с признанием ВОЗ «Спутника V» имеет место политический аспект. Комментируя слова главы РФПИ, он отметил, что бюрократия может быть причиной, но основной, по его мнению, аспект — политический.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021