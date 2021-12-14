РФ еще не предоставила всех данных для одобрения «Спутника V» в ВОЗ

Россия пока не предоставила всю необходимую информацию для одобрения российский вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там продолжается работа. Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться. Поэтому мы постепенно движемся к этим требованиям [...] и надеемся на положительный результат этой работы», — сказал он журналистам.

Ранее, во вторник, заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что центр ожидает приезда делегации ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V» в январе.

4 декабря ВОЗ сообщила, что планирует провести в России инспекцию для оценки препарата «Спутник V» не ранее января 2022 года. В организации подчеркнули, что инспекцию нельзя провести раньше, чем данные о качестве и безопасности вакцины будут представлены и оценены.

Ранее, 3 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины подтверждены клиническими испытаниями и реальными данными во многих странах мира. Использование «Спутника V» одобрено более чем в 70 государстве, подчеркнул Дмитриев.

В тот же день директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов заявил «Известиям», что в затягивании с признанием ВОЗ «Спутника V» имеет место политический аспект. Комментируя слова главы РФПИ, он отметил, что бюрократия может быть причиной, но основной, по его мнению, аспект — политический.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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