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Песков назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату

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Проект резолюции Совета Безопасности ООН по климату, на который РФ наложила вето, полностью неприемлем. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва не согласна с США в том, что, наложив вето на документ, подвела мировое сообщество. Позицию России поддержали и другие государства, подчеркнул представитель Кремля.

Также он отметил, что климатическая повестка чрезвычайно важна для России и остается одним из ее внешнеполитических приоритетов.

«Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие», — объяснил он.

Он обратил внимание, что ограничения не могут поступать от стран, «которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику».

Песков пообещал, что Россия будет отслеживать подобные нюансы самым тщательным образом.

13 декабря инициаторами резолюции выступили 113 стран. 80 стран не поддержали текст, навязывающий позицию климатических активистов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал на заседании организации документ неприемлемым.

Страны Запада в Совбезе ООН разочаровались решением России наложить вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила предпринять «необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата».

Совет Безопасности ООН неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы Организация, региональные организации, а также государства-члены учитывали воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в государствах.

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