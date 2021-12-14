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Экономист назвал причины падения рынка акций России

Экономист Домащенко назвал причины падения рынка акций России
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Падение российского рынка акций утром 14 декабря связано с тем, что в ранние утренние часы рынок очень уязвим из-за небольшой ликвидности и нет основного костяка игроков, которые подходят после 9:00 утра. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, во вторник, 14 декабря.

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Утром во вторник акции голубых фишек рухнули до минимума с марта на фоне общего падения фондового рынка России, индекс Московской биржи упал на 6,4%, почти до 3353 пунктов.

В 7:47 мск индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) упал на 4,9%, до 3444 пунктов, а до этого обновил минимум с марта, обвалившись до 3352,53 пункта.

«Была спровоцирована серия маржин-коллов с 7 утра, когда рынок тонкий. Сработали стоп-приказы еще спящих инвесторов по российским голубым фишкам. Поэтому мы увидели такой провал в первый час торговли», — пояснил Домащенко.

Среди прочих причин падения рынка экономист назвал «Украину, «Северный поток – 2», которые влияют на стоимость российских акций «уже давно».

По его словам, после 8:00 мск рынок акций начал расти. Так, к 12:08 мск индекс Мосбиржи составил 3 616,80 пунктов, индекс РТС — 1 549,34 пунктов. Индекс голубых фишек прибавил 0,18%, достигнув 23 591 пункта.

В конце ноября опрошенные газетой «Деловой Петербург» эксперты заявили, что в условиях резкого обвала российского фондового рынка актуальной остается покупка бумаг нефтегазовой отрасли и банковского сектора. Эксперты связали падение на российском фондовом рынке с недостоверными сообщениями западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

8 декабря президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Российская Федерация проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

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