Подросток отравился самогоном в Оренбургской области

Прокуратура проводит проверку по факту отравления 13-летнего мальчика самогоном в Орске (Оренбургская область). Подросток находится в реанимационном отделении.

По данным правоохранительных органов, бабушка мальчика занимается производством самогона. Подросток отравился, попробовав самодельный алкоголь у родственницы в гостях. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Прокуратура намерена проанализировать жизнь и поведение родителей подростка, а также установить все обстоятельства отравления. Кроме того, надзорное ведомство оценит эффективность профилактической работы с семьей.

В Твери от отравления суррогатным алкоголем погибли два человека. Происхождение спиртного будет установлено в ходе следственной проверки.