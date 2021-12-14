Более 80 медучреждений отремонтировали за год в Подмосковье

В Московской области с начала 2021 года сделали ремонт в 82 учреждениях здравоохранения. По данным минздрава региона, это стационары, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, подстанции скорой помощи.

Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, проведение ремонтных работ имеет большое значение как для пациентов, так и для медиков — повышается качество оказания помощи и создаются комфортные условия для посещения медучреждений, передает портал «Подмосковье сегодня». Программа по ремонту и оснащению ФАПов продолжится в 2022 году. Планируется закупить дополнительные мобильные комплексы.

Московская область получит из федерального бюджета дополнительные 2,8 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи. Постановление о выделении субъектам РФ средств на покрытие расходов, связанных с оказанием медпомощи, подписал ранее, в декабре, председатель правительства страны Михаил Мишустин. «Силы здравоохранения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому помощь от федерального центра своевременна и необходима, лечением должны быть обеспечены все, кто в нем нуждается», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.