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Контролеры в транспорте Москвы за месяц выявили около 50 тыс. пассажиров без масок

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В Москве в транспорте контролеры выявили почти 50 тыс. нарушителей масочного режима за последний месяц. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил ТАСС руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

При этом он отметил, что всего с мая 2020 года выявлено более 700 тыс. пассажиров без масок в общественном транспорте столицы.

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«С момента введения ограничительных мер в Москве контролеры выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте», — уточнил он.

По его словам, за последнее время в городе в сутки контролеры фиксировали в среднем свыше 1,5 тыс. нарушителей. При этом на фоне усиленных проверок и расширенных зон контроля число выписанных постановлений увеличилось в осенние месяцы.

Также он отметил, что в метро масочный режим чаще всего нарушается на станциях «Библиотека им. Ленина», «Павелецкая», «Теплый Стан», «Крестьянская застава» и «Электрозаводская».

22 ноября в связи с нарушением антиковидных ограничений в Казани из транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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