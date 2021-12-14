Пассажиропоток в аэропорту Красноярска вырос в два раза за год

Пассажиропоток в аэропорту Красноярска в ноябре 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Также установлен рекордный месячный показатель обработки грузов.

В течение ноября в международном аэропорту зарегистрировали 226,4 тыс. пассажиров. Это на 101% больше показателя ноября 2020 года. При этом по сравнению с октябрем 2021 года пассажиропоток сократился на 14%. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В аэропорту обработали почти 1,9 тыс. т грузов. По сравнению с ноябрем 2020 года показатель увеличился на 30%.

Самыми популярными направлениями в воздушной гавани остаются Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург и Норильск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Симферополя пассажиропоток вырос на 48% за год. Существенный рост связан с интенсивной полетной программой летом.