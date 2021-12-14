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Прокуроры найдут причину гибели «царской рыбы» в Хабаровском крае

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Амурская бассейновая природоохранная прокуратура инициировала проверку массовой гибели мальков «царской рыбы» — осетра и калуги — в Хабаровском крае. Причины экологического происшествия выяснят либо к концу этого года, либо после новогодних каникул.

Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Амур в Николаевском районе после ледостава в конце прошлой недели. Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на местных жителей, на протяжении 12 км берег был усеян мальками осетра и калуги. Тушки не были повреждены, также отсутствовал химический запах, что указывало бы на отравление.

По словам и.о. старшего помощника амурского бассейнового природоохранного прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ Евгения Хромова, ведомство организует выезды на место происшествия, специалисты возьмут пробы воды, чтобы исключить отравление рыбы, назначат ряд экспертиз.

Экологи между тем склонны думать, что речь идет о редком природном явлении, когда рыба попадает в ловушку из-за давления льда, который выдавливает ее на берег. Жители в свою очередь не исключают, что всему причиной стали речные силки, которые не демонтировали рыбаки во время осенней путины.

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