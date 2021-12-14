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Два жителя Петербурга получили тяжелые травмы из-за упавшего с крыш льда

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Два человека в Санкт-Петербурге получили тяжелые травмы в результате падения на них льда с крыш домов. По данным «Известий», первый инцидент произошел в понедельник, 13 декабря, на набережной реки Мойка. В результате падения с крыши льда пострадала женщина — она впала в кому.

Пострадавшую нашли без сознания, после чего доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа, ее состояние оценивается как тяжелое. Предположительно, ей на голову упала сосулька.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и круг подозреваемых, отмечает «Федерльное агентство новостей».

Главой администрации Адмиралтейского района Сергеем Оверчуком ситуация взята под личный контроль, в настоящий момент устанавливается связь с родственниками пострадавшей для оказания помощи, отмечает телеканал «78».

Второй случай произошел на улице 3-я Советская. 60-летнего мужчину доставили в больницу после того, как на него рухнула глыба льда. У него диагностировали ушиб мозга, перелом шейного и грудного отделов позвоночника и рану головы. Его состояние также оценивается как тяжелое.

Перепады температур привели к образованию крупных сосулек на козырьках домов Санкт-Петербурга. Горожане жалуются, что коммунальщики Смольного не сбивают их вовремя, и это приводит к травмам среди горожан, пишет REGNUM.

В конце ноября в Уфе 22-летняя девушка получила травму из-за схода снега с крыши жилого дома. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.

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