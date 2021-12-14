Экономист оценил слова Тимошенко об исторически низком ВВП Украины

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович во вторник, 14 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что страна впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.

По словам эксперта, Украина в последние годы находилась «где-то в арьергарде», и в том, что она на данный момент заняла последнее место по ВВП в Европе, нет ничего удивительного. Влияние на экономику страны, как отметил Остапкович, оказали не только политические причины, но и пандемия коронавируса, так как Украина вводила большое количество локдаунов.

«Чем больше вы ограничиваете экономику в деловой активности, тем у вас больше падения ВВП. Ну для меня, собственно говоря, не удивительно это заявление, что они занимают последнее место по душевому доходу», — объяснил он.

Никакой информационной сенсации, по мнению, эксперта, в заявлении Тимошенко нет. Он допустил, что, говоря об уровне ВВП страны, лидер «Батькивщины» пыталась подогнать экономику под политику и благодаря этому, вероятно, каким-то образом решить собственные проблемы.

Тимошенко в своем заявлении, сделанном накануне, подчеркнула, что страна находится по уровню ВВП после Молдавии. Она также отметила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая, по ее словам, непосильна для людей.

23 ноября эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил о неплатежеспособности Украины. Он отметил, что количество желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то, что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

В октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году — до 3,8% с 4%. Отмечалось, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут сдерживать темпы восстановления экономики в следующем году.