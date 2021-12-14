Елочные базары начали работу во Владивостоке

Во Владивостоке начали работу елочные базары. Власти города определили 12 мест, где разрешена продажа новогодних деревьев.

Все елочные базары оформлены в едином стиле. По периметру устанавливают деревянное ограждение с освещением из гирлянд. Над входной зоной торговцы размещают праздничный баннер, пишет ИА PrimaMedia. Помимо елок крупные базары предлагают горожанам другую новогоднюю атрибутику — сувениры, костюмы и украшения.

Предприниматели подавали заявки на участие в аукционе на право торговли в ноябре и декабре. Всего предлагалось 23 места для елочных базаров. Сейчас приобрести елку можно на улицах Верхнепортовой, Воронежской, Лермонтова, Пшеницына, Светланской, Фадеева и Шилкинской. Крупные торговые площадки разместились на улицах Жигура, Анны Щетининой, Верхнепортовой, проспекте Красного Знамени.

Правоохранительные органы будут в ежедневном режиме проводить рейды для выявления мест несанкционированной торговли елками.