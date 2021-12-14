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Назван победитель конкурса «Автомобиль года в Японии»

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Победителем конкурса «Автомобиль года в Японии» (JCOTY) в 2021 году стал компактный хетчбэк Nissan Note нового поколения. Об этом 14 декабря сообщается на сайте премии.

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Отмечается, что в жюри конкурса вошли 60 японских журналистов сферы авто. Голосование прошло после тестовых заездов на автодроме Sodegaura Forest Raceway, который расположен недалеко от Токио.

В ходе голосования Nissan Note набрал 335 баллов и занял первое место. Модель оборудована 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л.с., который используется как генератор для подзарядки аккумулятора. В качестве тягового агрегата выступает 136-сильный электромотор.

Второе место в конкурсе заняла Toyota GR86/Subaru BRZ (264 баллов). На третьем месте находится кроссовер Honda HR-V, который набрал 227 баллов. На четвертом и пятом местах — Mitsubishi Outlander PHEV (206) и Volkswagen Golf (168) соответственно.

21 апреля сообщалось, что в 2021 году обладателем титула «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) стал немецкий электромобиль Volkswagen ID.4. За него отдали большинство голосов члены жюри World Car Awards. На решающей стадии конкурса модели пришлось соперничать с Toyota Yaris и Honda E.

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