Завершена реконструкция онкодиспансера в Магадане

В Магадане завершилась реконструкция областного онкологического диспансера. В клинике будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Колымы. Каждый год здесь смогут проводить порядка 200 операций повышенной сложности.

В онкодиспансере есть хирургическое отделение, реанимация и зона для химиотерапии. Объем вложений в проект превышает 1 млрд рублей, рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе регионального правительства.

Реконструкция проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие здравоохранения в Магаданской области». Двери для пациентов медицинское учреждение откроет в начале 2022 года.

Работы начались в 2019 году и завершились за два года вместо трех, предусмотренных контрактом. Генподрядчиком был Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг «Швабе» ГК «Ростех». В онкоцентре установили новейшее наркозно-дыхательное, реанимационное, инфузионное и другое оборудование.

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, за два года в Магадане была создана современная клиника, оснащенная по последнему слову техники. Отдельная гордость — это оборудование, более половины которого произведено в России.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области в рамках нацпроекта «Образование» получили новое компьютерное оборудование. Современная цифровая среда появится в гимназиях № 24, 30, 13 и английской, а также в средней школе № 29 и лицее № 1 имени Надежды Крупской.