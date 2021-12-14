Минимальную зарплату увеличат на 8,6% на Сахалине в 2022 году

Минимальная заработная плата увеличится на 8,6% в 2022 году в Сахалинской области. В зависимости от района проживания она составит от 29 411 до 39 214 рублей.

Соглашение о минимальной заработной плате на 2022 год подписали губернатор Валерий Лимаренко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

«Наша основная задача — это повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Мы действуем в партнерстве с профсоюзами и работодателями области, решаем эту задачу совместно. Подписанное соглашение позволит почувствовать нашим жителям социальную защищенность. Установлены минимальные гарантии по заработной плате, которые работодатели области обязаны обеспечивать», — сказал Лимаренко.

Для сотрудников в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах установлена минимальная зарплата в размере 39 214 рублей. В Ногликском и Охинском районах зарплата составил 36 413 рублей. В остальных районах установлена сумма 29 411 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Красноярского края единогласно проголосовали за увеличение МРОТ на 8,6%. В южных районах сумма составит 22 224 рубля, в северных — 36 114 рублей.