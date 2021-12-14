Аномально теплая погода установилась в Иркутской области в декабре

Синоптики сообщили об аномально теплой первой декаде декабря в Иркутской области. Температура воздуха превысила средние показатели на 6–10 градусов, местами отклонения достигли 15 градусов.

По данным Иркутского гидрометцентра, оттепели до +4 градусов чаще всего наблюдались на западе региона. В Присаянье температура воздуха достигала +5…+7 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Похожие погодные условия наблюдались в 2015-м, 2013-м, 1990-м, 1986-м, 1983-м, 1981-м и 1979 году. Синоптики отмечают, что с повторяемостью 16% теплое начало зимы считается редким явлением.

В середине декабря в Иркутской области ударили морозы. Пожарно-спасательные подразделения МЧС переведены на усиленный режим дежурства. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в северных районах похолодает до –41…–46 градусов, местами до –56 градусов. Ветер усилится до 5–10 м/с. 16 декабря минимальная температура составит –41 градус. В связи с похолоданием в жилом секторе усилена профилактическая работа. По данным МЧС, ежегодно основная доля пожаров происходит в связи с нарушением правил эксплуатации печей и неисправностью электрооборудования.