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Подозреваемая в краже ₽23 млн из банка в Ачинске кассир сдалась полиции

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Кассир одного из банков в Ачинске (Красноярский край), подозреваемая в краже более 20 млн рублей, сама пришла в полицию по просьбе матери. Об этом 14 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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На прошлой неделе руководитель кредитно-кассового офиса финансовой организации пришел в полицию с заявлением о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. Подозрение пало на одну из работниц учреждения. Тогда же ее мать сообщила о пропаже дочери, уточняет «Газета.Ru».

«Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о ее местонахождении. Было принято решение еще раз побеседовать ней», — рассказала Волк, ее слова приводит «МВД Медиа».

В итоге мать убедила дочь сдаться полиции. В данный момент женщина находится в отделении в Ачинске, с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Ранее, в августе, руководитель и кассир банка в Николаевске-на-Амуре за 12 лет похитили почти 20 млн рублей за 12 лет. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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