Чиновников Сахалина призывают участвовать в акции «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Сахалинской области. В ее ходе более 2,5 тыс. островитян исполнят свои желания. Старт ежегодному проекту дал губернатор Валерий Лимаренко. Он призвал участвовать в акции не только представителей бизнеса, но и местных чиновников.

Лимаренко предложил представителям власти выступить в качестве Дедов Морозов и исполнить заветные мечты юных сахалинцев, собранные на благотворительной елке.

ИА SakhalinMedia поясняет, что «Елка желаний» — это ежегодный проект, в котором чиновники, предприниматели, главы организаций и все неравнодушные жители Сахалина делают новогодний подарок детям и осуществляют их мечту.

Уже порядка 2,5 тыс. воспитанников детских домов, многодетных и малоимущих семей, ребята с ОВЗ и тяжелыми заболеваниями отправили письма Деду Морозу. Елку установили в здании регионального правительства, на ней висят 33 шара с желаниями детей.

«Елка желаний» — это часть одноименного всероссийского проекта, который уже четвертый год проходит во всех городах страны. 5 декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» в ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе». При помощи одного из ведущих церемонии — юного Егора — президент в прямом эфире снял с елки три открытки с желаниями.

Днем ранее к акции присоединились вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.