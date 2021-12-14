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Рынок акций РФ открылся снижением индекса Мосбиржи на 6,4%

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Во время утренней сессии во вторник, 14 декабря, российский рынок заметно упал на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился почти до 3353 пунктов, то есть достиг минимума с конца февраля. Причем во время закрытия сессии 13 декабря он составлял 3618,31 и на данный момент упал на 6,4%.

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Помимо этого, нефть марки Brent стала дешевле на 0,4% — до $74,1 за баррель, фьючерсы на основные американские фондовые индексы поднялись на 0,15%, а на рынках Азии, наоборот, зафиксировано снижение на 1,3%.

По мнению экспертов «Интерфакса», снижение российских акций вызвано ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Кроме того, такое снижение можно объяснить сохраняющимися геополитическими рисками.

3 декабря аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что баррель нефти марки Brent может стабилизироваться в диапазоне $70–73 после того, как лишние эмоции уйдут из котировок.

29 ноября опрошенные газетой «Деловой Петербург» эксперты заявили, что в условиях резкого обвала российского фондового рынка актуальной остается покупка бумаг нефтегазовой отрасли и банковского сектора.

При этом аналитики считают, что о нисходящей тенденции говорить не приходится, и характеризуют ситуацию как кратковременную коррекцию вниз.

Эксперты связали резкое падение на российском фондовом рынке с недостоверными сообщениями западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

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