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В Москве выросли 30-сантиметровые сугробы

Тишковец рассказал об аномальных сугробах в Москве
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В Москве выросли почти 30-сантиметровые сугробы. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В результате сильнейших в эпоху глобального потепления снегопадов в столичном регионе выросли аномальные сугробы. Так, в 09:00 на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила до 25 см, в центре города, на Балчуге — 24 см, в Тушино — 30 см. То есть за сутки снега в Москве стало больше почти в два раза», — написал он на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что такие сугробы соответствуют климатическим показателям второй половины января и более чем в два раза превышают среднюю норму второй декады декабря.

Ранее в этот день Тишковец заявил, что на Москву обрушился рекордный за последние 28 лет снегопад, количество выпавших за сутки осадков составило 20% месячной нормы.

По его словам, такая погода стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столицу. До 14 декабря рекордным днем считалось 7-е число с показателем в 8 мм.

14 декабря Центр организации дорожного движения призвал москвичей отказаться от поездок на машине на фоне сильного снегопада. Там отметили, что в городе в сложных погодных условиях будет работать общественный транспорт.

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