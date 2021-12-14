Более 40 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за непогоды

В Дагестане 39 населенных пунктов с населением свыше 40 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившейся на регион непогоды. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ республики.

Как отмечается, в Дагестане фиксируется серьезное ухудшение погоды: дождь, порывистый ветер до 25 м/с.

«Энергетики переведены на особый режим работы», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на контроле минэнерго и ЖКХ Дагестана.

2 декабря в Краснодарском крае из-за последствий непогоды без электричества остались более 5,5 тыс. человек. Всего без света на Кубани оставались почти 27 тыс. человек, однако к вечеру энергетики восстановили большую часть поврежденной стихией электросетевой инфраструктуры на Кубани и в Адыгее.