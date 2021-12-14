Вузы – участники программы «Приоритет 2030» рассказали о своих достижениях в науке

17-летняя Анастасия Журавлева страдает ревматоидным артритом. Теперь у пациентки есть надежда — лекарство разработки Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета. Препарат значительно безопаснее любых аналогов, существующих в мире, передает телеканал «Известия».

«Наше лекарство будет воздействовать на тот рецептор, который вызывает данное заболевание. У него не будут проявляться те побочные эффекты, которые свойственны существующим на данный момент препаратам», — рассказал заместитель директора института Владимир Трухан.



Сеченовский университет — участник программы «Приоритет 2030». Проект реализует Минобрнауки, он стартовал в июне 2021 года.

Свой научный прорыв есть и в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Сотрудники исследуют тромбоциты спектрографами. Метод позволяет диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.

«Мы действительно находимся впереди планеты всей. И в мире не существует групп ученых, которые бы настолько далеко продвинулись в изучении тромбоцитов с помощью методов комбинационного рассеяния света», — заявил директор Центра клинических исследований БФУ им. Канта Владимир Рафальский.

Всего в программу «Приоритет 2030» вошел 121 российский вуз. Достижениями уже вовсю интересуются врачи-практики.

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