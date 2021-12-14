Офицер покончил с собой в госпитале в Красногорске

Офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в госпитале подмосковного Красногорска. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина находился в одном из госпиталей с диагнозом «гнойная рана грудной клетки». Перед тем, как покончить с собой, офицер написал предсмертную записку.

На данный момент его тело доставили в морг.

29 сентября 19-летний рядовой срочной службы из ракетного соединения в ЗАТО Свободный в Свердловской области был найден мертвым. Согласно предварительной версии следователей, молодой человек совершил самоубийство перед заступлением в наряд.