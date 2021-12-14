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В Новосибирске выкатили первый летный образец беспилотника С-70 «Охотник» с плоским соплом

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На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Как подчеркнул Криворучко, выкатка дрона фиксирует завершение сборки. Образец полностью оснащен необходимым оборудованием и готовится отрабатывать свой первый вылет.

Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

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Криворучко в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов.

Замминистра присутствовал на выкатке «Охотника», контролировал ее, а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра, дополняет «Газета.RU».

Ранее, в феврале, летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57.

По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.

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