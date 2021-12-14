Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили о недостаточной изученности штамма COVID-19 «Омикрон»
Общество
В России предотвратили 65 террористических преступлений в 2021 году
Спорт
Официальные лица Австрии не поедут на Олимпиаду-2022
Армия
Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
Экономика
Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока – 2»
Мир
Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине
Армия
Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1400 за 1 тыс. куб. м
Общество
Комитет Госдумы поддержал проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового года»

В МИЦ «Известия» подводят итоги конкурса «Безопасное колесо – 2021». Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» подводят итоги юбилейного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021» и представляют победителей. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России;
  • Алексей Кисляков, заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции;
  • Оксана Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»;
  • Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» для учащихся в возрасте 10–12 лет проводится Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цели — сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дороге, повысить их знания и компетенции в сфере правил дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021