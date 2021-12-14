В МИЦ «Известия» подводят итоги конкурса «Безопасное колесо – 2021». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» подводят итоги юбилейного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021» и представляют победителей. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В пресс-конференции принимают участие:

Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России;

Алексей Кисляков, заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России, полковник полиции;

Оксана Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»;

Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» для учащихся в возрасте 10–12 лет проводится Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цели — сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дороге, повысить их знания и компетенции в сфере правил дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.