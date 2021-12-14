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Путин проведет переговоры с президентом Монголии 16 декабря

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Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте Кремля.

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«Планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

9 июля состоялся телефонный разговор Путина и Хурэлсуха. В результате разговора был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и стратегического партнерства России и Монголии.

Кроме того, была подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере.

10 июня Владимир Путин поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии.

В сентября 2020 года Россия и Монголия ратифицировали Договор о дружбе, соответствующий протокол подписали министры иностранных дел Сергей Лавров и Нямцэрэнгийн Энхтайван. Соглашение заключили главы обеих стран 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе.

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