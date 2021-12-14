В Пентагоне решили не наказывать военных, причастных к гибели семи детей в Кабуле

В Пентагоне решили не наказывать военных, причастных к гибели семи детей в Кабуле

2021-12-14 09:21:44

2021-12-14 09:21:44

2021-12-14 09:21:44

2021-12-14 09:21:44

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