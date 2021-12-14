Мурашко заявил об ускорившемся процессе регистрации лекарств в России

Пандемия COVID-19 дала дополнительный толчок развитию медицины в России, этот период также способствовал пересмотру процедуры регистрации медицинской продукции. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В целом этот период создал благоприятную среду для ученых и разработчиков, подверглись пересмотру процедуры регистрации медицинской продукции, что кратно сократило сроки от научного открытия до введения в обращение готового продукта — новых лекарств, медицинских изделий», — сказал он на виртуальном саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

По словам министра, обычная процедура регистрации медицинских изделий занимает от 50 до 180 дней, однако по ускоренной процедуре без ущерба для оценки качества в соответствии с постановлением правительства РФ № 430 срок варьируется от пяти до 11 дней, сократившись, таким образом, «более чем на порядок».

Ранее, 18 ноября, правительство продлило до 1 января 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств против коронавируса. Уточнялось, что такая упрощенная процедура позволит получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в кратчайшие сроки. Изначально этот порядок был принят из-за COVID-19 и должен был действовать до 1 января 2022 года, но в итоге был продлен еще на год.

17 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что излишняя бюрократия при выводе новых лекарств на рынок в настоящее время является помехой. Как отметил глава государства, он неоднократно говорил об этом с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава.