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Российский рынок акций упал до минимума с марта

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Российский рынок акций упал до минимума с марта утром 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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Так, по состоянию на 7:47 мск индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) рухнул на 4,9% до 3444 пунктов, а до этого обновил минимум с марта, обвалившись до 3352,53 пункта.

Основная сессия понедельника закрылась на отметке 3618,31 пункта.

Кроме того, нефть марки Brent подешевела на 0,4%, опустившись до $74,1 за баррель.

Как заявили эксперты «Интерфакс», снижение российских акций связано с ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Кроме того, такое снижение можно объяснить сохраняющимися геополитическими рисками.

3 декабря аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что баррель нефти марки Brent может стабилизироваться в диапазоне $70–73 после того, как лишние эмоции уйдут из котировок.

29 ноября опрошенные газетой «Деловой Петербург» эксперты заявили, что в условиях резкого обвала российского фондового рынка актуальной остается покупка бумаг нефтегазовой отрасли и банковского сектора.

Эксперты связали резкое падение на российском фондовом рынке с недостоверными сообщениями западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

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