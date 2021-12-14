В России за сутки выявили 28 343 случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 343 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев с начала пандемии достигло 10 074 797. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1989), Москве (1976) и Московской области (1945).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1145, выздоровели 34 084 человека.

Всего с начала пандемии выявлено скончалось 291 749 человек, полностью вылечились 8 804 000 пациентов.

Днем ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ болеют коронавирусом.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%. Также она отметила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

10 декабря вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется. В тот же день она заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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