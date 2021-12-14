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Рекордный за 28 лет снегопад обрушился на Москву

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Рекордный за последние 28 лет снегопад обрушился на Москву. Количество выпавших за сутки осадков составило 20% месячной нормы, о чем во вторник, 14 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столицу. До 14 декабря рекордным днем считалось 7-е число с показателем в 8 мм.

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«Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге — 11 мм, в Тушино — 10 мм. Таким образом, максимальное количество выпавших на Москву за последние 24 часа осадков составило 20% от месячного объема (норма декабря 56 мм)», — рассказал метеоролог в беседе с «РИА Новости».

Тишковец отметил: наибольшее количество снега можно было наблюдать на территории Новой Москвы и подмосковного Долгопрудного.

Накануне, 13 декабря, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков спрогнозировал самый сильный снегопад с начала зимы в Москве. По словам специалиста, за 12–13 часов с вечера понедельника и до утра вторника выпадет около 10 см осадков, высота снежного покрова увеличится до 22–25 см, что оценивается как самое высокое значение сезона.

14 декабря Центр организации дорожного движения призвал москвичей отказаться от поездок на машине на фоне сильного снегопада. Там отметили, что в городе в сложных погодных условиях будет работать общественный транспорт.

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